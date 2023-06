التفاصيل : أكمل ريال مدريد إجراءات تعاقده مع متوسط ميدان بروسيا دورتموند الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام ليكون أول صفقات ريال مدريد للموسم القادم .

بروسيا دورتمود أعلن رسميا مغادرة اللاعب الدوري الألماني بصفقة تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو بالإضافة إلى مبالغ إضافية أخرى كمتغيرات ليصبح بيلنغهام لاعبا لريال مدريد حتى عام 2029 .

المصدر : نادي بروسيا دورتموند

