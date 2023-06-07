المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر ضمن منافسات البطولة العربية

الرياض 07 يونيو 2023 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات غدًا الخميس، نظيره الجزائري ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليًا بالسعودية.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة أمام نظيره الجزائري للوصول إلى النقطة السادسة، لضمان بلوغه الدور المقبل بعد تحقيقه فوزًا مهمًا أمام منتخب طاجكستان في الجولة الأولى بنتيجة (2-1).

وسينهي المنتخب الوطني مباريات المجموعة بمواجهة المنتخب المستضيف للبطولة المنتخب السعودي يوم السبت المقبل. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال