التحدي و التعاون يختتمان دوري الأضواء بتعادل إيجابي

بنينا 08 يونيو 2023 (وال) ـ اختتم فريقا التحدي و التعاون، مشوار الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022 – 2023 بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما’ وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الأولى’، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

الشوط الأول من هذه المواجهة التي أقيمت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم جمعة إمعوض انتهى بتقدم التعاون الضيف بهدف حمل توقيع لاعبه عبد القادر حويلات، وذلك في الدقيقة ( 40 ).

التحدي في الشوط الثاني’ حاول تعديل النتيجة والوصل إلى مرمى الحارس أحمد بلعيد’،وعند مطلع الدقيقة ( 71 ) تمكن المهاجم البديل “علي أمادو” تعديل الكفة للتحدي، مستفيدا من عرضية زميله “عبدولا ساسيكو”.

واستطاع التعاون عند الدقيقة ( 87 ) تسجيل ثاني الأهداف، وذلك عن طريق “علي إشتيوي” والذي بدوره قدم فاصلا مهاريا على حافة منطقة الجزاء، مصوبا مرة استقرت على يسار الحارس “أحمد عياد”.

هذا و نجح التحدي مجددا من العودة للقاء’،بتسجيله لهدف التعادل الثاني، كان من إمضاء مدافعه “يوسف ساطي”؛ وذلك في الدقيقة ( 89 ). (وال ـ بنينا) س إ

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