مساء اليوم ختام مباريات إياب الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الأولى

تقام اليوم مباراتان لحساب فرق المجموعة الأولى ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز.

وتشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية مباراة قمة في ملعب البيضاء عند الساعة 16:30 مساء تجمع الأخضر بفريق الأهلي بنغازي.

ويسعى فريق أخضر البيضاء لتحقيق الفوز بأمل إنهاء موسمه الحالي بتحقيق فوز معنوي في ختام منافساته المحلية؛ في حين سيبحث مدرب فريق الأهلي بنغازي التونسي لسعد الدريدي على منح الفرصة للاعبين الذين لم يتحصلوا على الفرصة الكاملة في الجولات الماضية لتهيئتهم لمرحلة سداسي التتويج.

وفي ملعب شهداء بنينا تقام عند الساعة 19:30 مساء مباراة تجمع الجارين النصر والهلال اللذين سيدخلان المواجهة بمثابة التحضير بالشكل المناسب لمرحلة سداسي التتويج بعد ضمانهم بلوغ مرحلة التتويج من الجولات السابقة.

يشار إلى أن فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال قد تأهلت لمرحلة التتويج بالدوري الممتاز عن المجموعة الأولى.

