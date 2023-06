الجمعة سيتم تحديد الفريق المغادر من المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى

سيتم يوم غد الجمعة تحديد الفريق المغادر من المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى من مواجهتي الاتحاد المصراتي وأساريا والمحلة والخمس.

ويتنافس على البقاء في الدوري الممتاز فرق الاتحاد المصراتي والمحلة والخمس، حيث يكفي فريق الاتحاد المصراتي الفوز لضمان بقائه في الممتاز، في حين ستقام مواجهة المحلة والخمس التي تعتبر فاصلة بملعب أبوسليم، حيث الفوز يكفي للبقاء في الدوري الممتاز؛ وفي آخر مباريات الجمعة يستضيف فريق الأولمبي المدينة بملعب الزاوية.

في حين تقام يوم السبت مباراتان تجمع الأولى في ملعب مصراتة فريق السويحلي بفريق أبوسليم عند الساعة الرابعة مساء، وفي نفس التوقيت تقام مباراة ديربي ليبيا بملعب أبوسليم والتي تجمع الاتحاد بجاره الأهلي طرابلس في مواجهة سيسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز لإنهاء مرحلة الإياب متصدرا لفرق المجموعة الثانية.

