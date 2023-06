منتخب الكرة الطائرة يواصل تحضيراته بمصراتة للمشاركة العربية والإفريقية

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحضيراته بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية في نسختها الـ15 المقامة في الجزائر بداية من شهر يوليو القادم.

ويخوص المنتخب الوطني بقيادة المدرب التونسي “غازي قوبعة” بحضور 19 لاعبا بينهم 6 لاعبين محترفين، تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية سعيا من الطاقم الفني للمنتخب الوطني لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب تأهبا للمشاركة الدورة العربية التي تسبق المشاركة في البطولة العربية المقامة بالعراق في شهر سبتمبر، وكذلك البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بمصر شهر أكتوبر القادم.

