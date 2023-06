المنتخب الوطني لكرة القدم يدخل معسكرا الاثنين القادم بمصر تحضيرا لمواجهة بوتسوانا

يتحول المنتخب الوطني لكرة القدم منتصف الأسبوع المقبل إلى مصر لخوض معسكر قصير قبل السفر إلى بوتسوانا.

ومواجهة منتخب بوتسوانا في الـ17 من الشهر ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا

واختار مدرب المنتخب الوطني حمدي بطاو الـ29 لاعبا لخوض المعسكر التحضيري الذي من المنتظر أن يخوض فيه المنتخب الوطني مباراة ودية مع أحد الفرق المصرية للوقف على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة بوتسوانا في التصفيات الأفريقية.

ويحل المنتخب الوطني في المركز الثالث ضمن منتخبات المجموعة العاشرة برصيد الـ3 نقاط.

