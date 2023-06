المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يبحث عن التعويض يوم غد أمام السعودية

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات يوم غد الجمعة المنتخب السعودي ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

ويدخل منتخبنا الوطني في مباراته الثالثة ضمن المنافسات العربية أمام البلد المستضيف للبطولة المنتخب السعودي بخيار الفوز لاسواه لضمان بلوغه الدور المقبل . حيث صعب المنتخب الوطني المهمة على نفسه بخسارته أمام المنتخب الجزائري يوم الخميس بـ3-2.

ويشار إلى المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف على المنتخب الجزائري برصيد الـ4 نقاط ومن ثم يأتي المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد الـ3 نقاط و يحل المنتخب الطاجيكي في المركز الأخيرة بدون نقاط.

