“المجبري” وليلة وداع الصافرة

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال) _ يعتبر الحكم محمد المجبري من أشهر حكام كرة القدم الليبية’ وذلك من خلال الأداء المميز والمتزن الذي قدمه الحكم ذاته على صعيد كافة المسابقات المحلية.

وبعد رحلة طويلة للحكم محمد المجبري قضاها داخل سلك التحكيم تخطت ( 19 ) عاما’ جاءت لحظة الوداع ‘ حيث كان لقاء النصر و الهلال في ختام مرحلة الإياب من الدوري الليبي أخر محطة تحكيمية له’ في ليلة توديع الصافرة أشتهر فيها بصرامته ونظراته الشرسة.

وبدأ صاحب الصافرة النزيه محمد المجبري مشواره في سلك التحكيم عام ( 2005 )’ حيث ظهر في أولى خطواته حكما عادلا جدا ونادرا ما يخطئ.

في حين تحصل المجبري و الذي وصفه الكثيرين بالوسط الرياضي أنه ظلم مقارنة بعطاءه اللامحدود ‘ على درجة الترقية إلى الدرجة الأولى عام ( 2010 )’ ومنها زاد وتزايدت الطموحات’ فضلا على أن المتزن بتمركزاته داخل المسنطيل الأخضر’ قاد أول لقاء رسمي بالدوري الممتاز والمعروف عنه بأنه الدرجة الأولى في حقبة سابقة’ كانت بتاريخ 18\1\2011 وجمعت فريقا الوحدة و الترسانة بملعب على الزقوزي وانتهت سلبية بينهما.

ومن أهم المباريات التي قادها الحكم محمد المجبري طوال مشواره داخل أروقة التحكيم العديد من المقابلات الهامة’ منها دارنس والأهلي بنغازي بملعب شهداء بنينا الدولي موسم 2010 ‘ وشباب الجبل والتحدي لملعب البيضاء’ ولقاء السويحلي والخمس على أرضية ملعب ترهونة’ بالإضافة إلى لقاء خليج سرت والتعاون بملعب أجدابيا.

وبالنظر إلى إحصائية الحكم محمد المجبري من ناحية الإنذارات’ لنجد أن أول بطاقة صفراء أشهرها في وجهة اللاعب الدولي أسامة الفزاني ‘ وذلك في لقاء الوحدة والترسانة بملعب علي الزقوزي’ فيما أخر كرت أصفر أشهره المجبري كان من نصيب لاعب النصر زياد العلواني على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي. (وال _ بنغازي) س أ

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