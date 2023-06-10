الجولة الثانية تضع زواوة والسلماني الشرقي في صدارة الدوري

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال) _ جرت مساء يوم الخميس على أرضية ملعب حطين، مباريات الجولة الثانية من دوري ستاك أرض زواوة 2023.

جمعت المباراة الأولى أرض زواوة أ بفريق حي السلام ب، استطاع فيها فريق زواوة التفوق في نهايتها بأربعة أهداف لهدف وحيد، وفي المباراة الثانية ألتقى فريقا السلماني الشرقي وحي السلام أ، انتهت مجرياتها بتفوق السلماني بخماسية مقابل هدف لحي السلام.

وساد التعادل الإيجابي (1/1) مساء أمس الجمعة، بين فريقي الصابري وحي الفاتح، وفي الثانية حقق السلماني الغربي فوزه الأول على فريق الوحيشى بهدف وحيد دون رد، وبهذه النتائج يصبح فريق أرض زواوة والسلماني الشرقي في صدارة الدوري بست نقاط لكل فريق. (وال _ بنغازي) ف ح

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