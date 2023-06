أربع مباريات الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور الثمانية لكرة السلة

تقام الثلاثاء المقبل أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة من دور الثمانية لكرة السلة.

حيث يستقبل مجمع سليمان الضراط مباراتين تجمع الأولى الاتحاد والنصر، في حين يواجه الأهلي طرابلس نظيره الأهلي بنغازي بينما تقام بقاعة طرابلس الكبرى مباراتان، الأولى تجمع المدينة والهلال وفي المباراة الثانية يستقبل الشباب ضيفه المروج.

يذكر أن فرق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والنصر قد ضمنت التأهل للدور النصف النهائي لتحديد بطل الدوري الليبي لكرة السلة.

