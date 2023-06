الزروق يطالب منتخب الكرة الطائرة بتحقيق نتائج إيجابية

قام رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق بزيارة منتخب الكرة الطائرة الذي يستعد للاستحقاقات العربية والإفريقية القادمة.

وجاءت الزيارة من أجل تحفيز عناصر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وطالبهم بتحقيق نتائج إيجابية في بطولات القادمة، حيث يستعد فرسان الطائرة للمشاركة في دورة الألعاب العربية الـ15، التي ستقام بالجزائر في يوليو القادم, وبطولة إفريقيا التي ستقام بمصر خلال أغسطس المقبل.

يُذكر أن رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق قد شغل في السابق منصب رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لسنوات عديدة، ومناصب أخرى غربية إفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

