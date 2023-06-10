آمر لواء 106 المجحفل يستقبل بعثة فريق الأهلي لكرة القدم واللجنة التسييرية للنادي

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال)- استقبل آمر لواء 106 المجحفل عميد ركن خالد خليفة حفتر اليوم السبت، بمقر اللواء ببنغازي بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي بنغازي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية المؤقتة.

هذا ويأتي اللقاء ضمن اهتمام آمر اللواء بالأندية الرياضية ومتابعة مشاريع دعم الشباب وقطاع الرياضة، ورفع معنويات الفريق لبذل المزيد في مشاركته في دور السداسي التتويج الذي سيقام على ملاعب تونس، من أجل المنافسة بقوة من أجل نيل اللقب.

بدورها، كرّمت اللجنة التسييرية المؤقتة والفريق الأول، آمر لواء 106 المجحفل عميد ركن خالد خليفة حفتر، بتسليمه درعًا وغلالة الفريق. (وال) ف ح/ ر ت

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