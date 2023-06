حل لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية محمد الهمالي في المركز السادس في وزن 59 كيلوجراما ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بمالطا.

وستكون المشاركة الثانية لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم من نصيب البطل عبدالله هاجر عندما يخوض السبت المقبل منافسات وزن 105 كيلوجرامات.

في حين يختتم المنتخب الوطني مشاركته العالمية في 18 يونيو الجاري بخوض البطل عبدالرحمن موسى منافسات وزن 120 كيلوجراما .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post محمد الهمالي يحل سادسا في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة حاليا بمالطا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار