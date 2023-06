يوسف الحصادي يمثل قارة إفريقيا في كأس العالم للشطرنج في ألمانيا في أغسطس

اختار الاتحاد الإفريقي للشطرنج البطل الليبي يوسف الحصادي لتمثيل قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم المقامة بألمانيا 25 أغسطس القادم.

و جاء اختيار الحصادي بسبب ما حققه من نتائج متقدمة في البطولات الدولية، كان آخرها تتويجه بذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي أقيم في مدينة تشيناي الهندية.

ويمثل الحصادي القارة الإفريقية رفقة 7 شطرنجيين من دول جنوب إفريقيا وجنوب السودان ومصر والجزائر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

