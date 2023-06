أربع مباريات مهمة الثلاثاء في ثماني الدوري الليبي لكرة السلة

تقام يوم الثلاثاء القادم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لثماني الدوري الليبي لكرة السلة في قاعة طرابلس الكبرى ومجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

ويقص شريط مباريات الجولة الخامسة بمواجهة مثيرة تجمع فريقي النصر والاتحاد عند الساعة الـ16:00 عصرا بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، في حين يلاقي المدينة فريق الهلال عند الساعة الـ16:30 عصرا بقاعة طرابلس الكبرى، وعند الساعة الـ19:00 مساء يستضيف الشباب فريق المروج الساعة، لتتختم مباريات الجولة بمباراة قمة تجمع الأهليين بنغازي وطرابلس بمجمع سليمان الضراط عند الساعة الـ20:00 ليلا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

