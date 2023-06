منتخب كرة اليد يواصل تحضيراته بسلوفينيا للمشاركة في كأس العالم

يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب تحضيراته بمعسكره بسلوفينيا تأهبا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في 20 يونيو الجاري بألمانيا واليونان.

ويخوض منتخبنا الوطني لفئة الشباب بعض المباريات الودية، يضع من خلالها مدرب المنتخب الوطني الهادي قيقة اللمسات الأخيرة قبل الانتقال إلى ألمانيا وخوض مباراته الأولى أمام “المانشفت” الألماني في مدينة هانوفر 20 يونيو الجاري.

هذا وأوقعت قرعة كأس العالم منتخبنا الوطني رفقة المنتخبات الألماني والجزائري والتونسي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

