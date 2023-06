أوقعت قرعة بطولة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية منتخب ليبيا في مجموعة قوية ضمت البرتغال وإيطاليا ومصر .

وتقام بطولة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية في اليونان في سبتمبر المقبل، حيث يستعد المنتخب الوطني للمنافسات الشاطئية بخوض معسكر تحضيري قبل المشاركة المنتظرة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني قد خرج من الدور الثمن النهائي في البطولة العربية التي أقميت مؤخرا بالسعودية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post قرعة بطولة البحر المتوسط تضع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في مجموعة قوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار