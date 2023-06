فيورنتينا يؤكد دراسته للعروض المقدمة لامرابط

أشار تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو عن انفتاح إدارة فيورنتينا الإيطالي على بيع نجم الفريق الدولي المغربي سفيان امرابط وذلك من خلال تصريحات أدلى بها المدير الرياضي للنادي البنفسجي جو باروني.

باروني قال لموندو ديبورتيفو بأنهم تحدثوا كإدارة مع اللاعب بشأن مستقبله وأنهم ينتظرون وصول العروض في تلميح لاستعدادهم لبيع اللاعب خلال هذا الصيف حتى لا يخرج الدولي المغربي بشكل مجاني بنهاية عقده في صيف 2024.

يأتي هذا في ظل اهتمام أكثر من فريق بخدمات امرابط منهم برشلونة الإسباني بالإضافة إلى عدة عروض أخرى قادمة من إنجلترا بحسب تقارير أخرى.

المصدر: موندو ديبورتيفو

