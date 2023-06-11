انتهاء مراسم التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة واللجنة التسييرية لنادي الأهلي

بنغازي 11 يونيو 2023 (وال) _ انتهت منذ قليل المرحلة الأولى من مراسم التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق والجمعية العمومية لنادي الأهلي، و اللجنة التسييرية المؤقتة، بحضور لجنة التسليم والاستلام المكلفة من وزير الرياضة بالحكومة الليبية برئاسة السيد مدير مكتب الوزير عبدالله البراني.

وتشمل المرحلة الأولى، ستلام الحسابات المصرفية، وعقود اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية في كل الألعاب

وسيكون المقر الإداري بمنطقة الرحبة. (وال _ بنغازي) ف ح

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