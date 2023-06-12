تأهّل فريقا أرض زواوة والسّلماني الشّرقي لدور الثّمانية

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) تستمر منافسات دوري ستاك أرض زواوة، لليوم السابع على التوالي من مرحلة الدور الأول.

حيث شهدت أرضية ملعب مدرسة حطين ـ المقام عليها الدوري ـ أقوى وأجمل المباريات جمعت فريقي بن يونس وشبنة وانتهت بتفوق بن يونس 1/0 وخروج أول بطاقة حمراء في الدوري للاعب شبنة “وليد الربع”، وتقابل في المباراة الثانية سيدي يونس مع زواوة ب، حيث سيطر فيها فريق أرض زواوة على مجريات الشوطين.

وأمطر شباك سيدي يونس بثمانية، أهداف مقابل هدف، وبها تأهل لدور الثمانية رفقة فريق السلماني الشرقي رغم خسارة الأخير أمام زواوة ا برباعية نظيفة. (وال ـ بنغازي) ف ح

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