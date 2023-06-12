للعام الثاني توالياً .. دور السّداسي على الأراضي التّونسيّة

تونس 12 يونيو 2023 (وال) أعلنت لجنة تنظيم المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد وتوقيت مباريات الدوري السداسي ” مرحلة التتويج ” والتي ستقام على ثلاثة ملاعب بدولة تونس.

وبعد أن حدد أثناء مراسم قرعة السداسي، بأن مرحلة التتويج ستنطلق في الـ 23 من شهر يونيو الحالي، وبعد الاتفاق النهائي مع الاتحادية التونسية لكرة القدم، تقرر وبشكل نهائي على أن مرحلة التتويج ستنطلق في الـ 25 بدلاً من تاريخه السابق.

وبالنظر إلى الملاعب التي ستستضيف البطولة الليبية للعام الثاني توالياً، لنجد أن مباريات الدور السداسي مرحلة التتويج ستقام على ملاعب أربعة ملاعب وهي رادس، والصفاقس، والمنستير، بالإضافة إلى سوسة.

صافرة بداية الدور السداسي ستنطلق في الـ 25 من هذا الشهر وتتواصل حتى الـ 13 من شهر يوليو المقبل، لاسيما أن الجولة الأولى من المنافسات ذاتها ستشهد ثلاث لقاءات نارية، وفيها الاتحاد حامل اللقب يقابل الأهلي بنغازي على أرضية ملعب سوسة، تليها مباراة الهلال وأبوسليم بملعب رادس، وتختتم لقاءات الجولة الأولى بلقاء الأهلي طرابلس والنصر، وذلك على أرضية ملعب المنستير.

هذا وستقام الجولة الثانية من مرحلة التتويج في الأول من شهر يوليو المقبل، حيث سيتبارى في اللقاء الأول فريقا أبوسليم مع النصر على أرضية ملعب سوسة، تليها مباراة الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي بملعب بلدية صفاقس، من ثم لقاء الهلال والاتحاد بالمنستير.

وفي الخامس من يوليو المقبل، ستقام مباريات الجولة الثالثة، حيث يستقبل الأهلي طرابلس مع الهلال بملعب سوسة، فيما يلتقي أبوسليم والاتحاد بملعب الصفاقس، وتختتم مواجهات الجولة الثالثة بلقاء ديربي بنغازي بين فريقي النصر والأهلي على أرضية ملعب رادس.

توقيت واحد

الجولة الرابعة والخامسة من دور السداسي ” مرحلة التتويج ” قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن جميع مبارياتها تقام في توقيت واحدة، ففي الجولة الرابعة يقابل النصر نظيره الاتحاد على ملعب المنستير، بينما يتبارى الأهلي بنغازي والهلال على أرضية ملعب رادس، وأبوسليم يواجه الأهلي طرابلس بملعب الصفاقس.

الجولة الخامسة والأخيرة من دور السداسي فيها الهلال يلاعب النصر بملعب الصفاقس، والأهلي طرابلس مع الاتحاد بملعب رادس، وأبوسليم والأهلي بنغازي بملعب المنستير.

يذكر أن لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أكدت أنها إذا دعت الحاجة إلى اللجوء إلى إقامة مباراة فاصلة؛ لتحديد بطل الدوري الممتاز، فإنها ستقام على أرضية ملعب رادس في الـ 17 يوليو المقبل. (وال ـ تونس) س إ

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