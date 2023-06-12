منتخب الصالات يواجه لبنان غدا الثلاثاء في ربع نهائي البطولة العربية

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات غدا الثلاثاء المنتخب اللبناني في ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية .

ويدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات وبقيادة المدرب الإسباني “ريكادو نيغويز” لمواجهة الثلاثاء بمعنويات عالية بتأهله للدور الربع النهائي متصدرا المجموعة الأولى بفوزه في لقائه الأخير على البلد المستضيف المنتخب السعودي بـ5-3.

يشار إلى أن المتأهل من مواجهة المنتخب الوطني ولبنان سيلاقي المتأهل من مواجهة المغرب والسعودية في الدور النصف النهائي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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