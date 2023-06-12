“المنير” يعلن اعتزاله اللعب دولياً

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) ـ أعلن اللاعب الدولي الليبي “محمد المنير” لاعب الأهلي طرابلس رسيماً، اعتزاله اللعب دولياً مع المنتخب الوطني، وذلك بعد رحلة استمرت قرابة الـ 12عاماً. ونشر اللاعب البالغ من العمر الـ 31 عاماً عبر شبكات التواصل الاجتماعي الاجتماعي، أنه من دواعي سروري وشرف لي أن أمثل منتخبنا طوال الفترة الماضي، وبذلت […]

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