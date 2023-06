باشر فريق الهلال تحضيراته بمعسكره الاستعدادي بمصر تأهبا للمشاركة في منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

واختار مدرب فريق الهلال المصري محمد عودة مصر لخوض معسكر تحضيري قصير لمرحلة سداسي التتويج حيث من المنتظر أن يخوض أزرق مدينة بنغازي مباريات ودية قبل السفر إلى تونس الأسبوع المقبل و مواجهة أبوسليم في الـ25 من الشهر بملعب حمادي العقربي برادس في افتتاح منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

يشار إلى أن فريق الهلال تأهل لمرحلة السداسي بحلوله في المركز الـثالث رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 29 نقطة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الهلال يستعد لسداسي التتويج بمعسكر تحضيري بمصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار