4 مواجهات الثلاثاء في الجولة الخامسة من إياب دور الثماني

تقام يوم غد الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مرحلة إياب ثماني الدوري الليبي لكرة السلة بمباريات مثيرة في مدينة طرابلس و بنغازي .

وتشهد مباريات الجولة الخامسة مباريات من العيار الثقيل في قاعتي طرابلس وبنغازي ستكون بمثابة أدوار نهائية مبكرة حيث البداية ستكون من قمة النصر والاتحاد والتي ستقام بمجمع سليمان الضراط الساعة 16:00 مساء .

وفي قاعة طرابلس الكبرى يلاقي المدينة الهلال الساعة 16:30 و تستضيف قاعة طرابلس الكبرى أيضا مواجهة الشباب العربي والمروج الساعة السابعة مساء وتختتم مباريات الجولة بلقاء قمة يجمع المتصدر الأهلي بنغازي والوصيف الأهلي طرابلس الساعة الثامنة ليلا بمجمع سليمان الضراط .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

