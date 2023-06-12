انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دور الثماني لكرة السلة

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) ـ تنطلق مساء – غداً الثلاثاء – منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب من دور الثماني المؤهلة إلى مرحلة التتويج الليبي لكرة السلة، وذلك بإقامة أربع مباريات موزعة على قاعتين.

فعلى مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، يستضيف في اللقاء الأول على تمام الساعة الرابعة فريق النصر، لاسيما أن الفريقين ضمنا التأهل سوياً إلى الدور الرباعي لكرة السلة.

هذا ويحتل النصر على خارطة سلم ترتيب دور الثماني المرتبة الرابعة برصيد (19) نقطة، محققاً ثماني انتصارات، فيما يحتل نظيره الاتحاد الترتيب الثالث رصيد (20) نقطة، محققاً تسع انتصارات.

وبذات القاعة وعلى تمام الساعة الثامنة مساء يحل الأهلي طرابلس ضيفاً على الأهلي بنغازي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فالأهلي بنغازي صاحب الترتيب الأول يأمل في مواصلة انتصارات المتتالية، بينما الأهلي سيسعى جاهدا لتجاوز مستضيفه وسط جماهيره.

الأهلي بنغازي متصدر دور الثماني

قد حقق (11) انتصاراً متتالياً، في حين له من النقاط (22) نقطة، فيما يقع الأهلي طرابلس ثانياً برصيد (21) نقطة، محققاً (10) انتصارات.

وتحتضن قاعة طرابلس الكبرى المغطاة للألعاب الرياضية في اللقاء الأول على تمام الساعة الربعة والنصف، لقاء فريقي المدينة والهلال، هذا ويحتل المدينة المستضيف الترتيب الثامن برصيد (11) نقطة، فيما يحل الهلال سابعاً برصيد (12).

وتحل بذات القاعة سلة المروج ضيفه على الشباب العربي، وذلك على تمام الساعة السابعة مساء، هذا ويحتل الشباب العربي المرتبة السادسة برصيد (13) نقطة، بينما يحتل المروج على لائحة سلم ترتيب دور الثماني الترتيب الخامس برصيد (14) نقطة. (وال ـ بنغازي) س إ

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