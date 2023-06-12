بعثة الأولمبياد الخاص الليبي تُغادر من تونس إلى ألمانيا

تونس 12 يونيو 2023 (وال)- غادرت بعثة المنتخب الأولمبياد الخاص الليبي اليوم الإثنين من مطار قرطاج بتونس إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

هذا ويشارك في منافسات الألعاب قرابة 7000 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 190 دولة، حيث تشارك ليبيا ببعثة قوامها 42 رياضي ورياضية ومدربيهم وإداريهم يمثلون عدد 8 ألعاب رياضية، هي ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال والبولينغ والدراجات الهوائية وتنس الطاولة والريشة الطائر والبوتشي.

يذكر أن الأولمبياد الخاص هو منظمة رياضية عالمية تعني برياضات الأطفال والشباب والفتيات من ذوي متلازمة داون والإعاقة الذهنية.

وتشرفت ليبيا بإختيار بطلة السباحة من فئة متلازمة داون ضمن 7 رياضيين من مختلف دول العالم بإيقاد شعلة الألعاب العالمية في برلين. (وال) هــ ع/ ر ت

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