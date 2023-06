محمد صولة ينتقل إلى صفوف القادسية الكويتي قادما من غريمه التقليدي العربي الكويتي

انتقل اللاعب الدولي محمد صولة إلى صفوف فريق القادسية الكويتي قادما من غريمه التقليدي فريق العربي.

وجاء انتقال صولة بعد مفوضات طويلة مع فريق القادسية، حيث تلقى الدولي الليبي محمد صولة عدة عروض منها كويتية وخليجية وعربية بعد الأداء اللافت هذا الموسم رفقة العربي ولكن فريق “القلعة الصفراء” الكويتي نجح بالظفر بخدمات صولة في اللحظات الأخيرة لمواسم واحد قابل للتجديد.

