منتخبنا يطلق تحضيراته تأهبا لمواجهة بوتسوانا إفريقيا

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته بمعسكره التحضيري بمصر تأهبا لمواحهة بوتسوانا في 17 يونيو الجاري ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

ويسعى مدرب المنتخب الوطني في معسكره التحضيري بمصر لرفع من وتيرة التدريبات بخوضه لتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب بحثا عن الظهور المشرف أمام بوتسوانا السبت القادم بالعاصمة البوتسوانية “جابورون”.

