منتخبنا للأولمبياد الخاص يستعد للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص إلى ألمانيا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 والتي تنطلق في 17 يونيو الجاري.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المشاركة 40 رياضيا ورياضية يمثلون ثماني ألعاب وهي ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال والدراجات؛ بالإضافة إلى لعبة تنس الطاولة والريشة الطائرة والبولينغ والبوتشي.

هذا ويشارك في الدورة 7000 لاعب ولاعبة يمثلون 170 دولة ويتنافسون في 26 رياضة أولمبية.

