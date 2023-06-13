تنظيم البطولة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية بجامعة بنغازي

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال)- نظمت جامعة بنغازي اليوم الثلاثاء، البطولة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية بحضور وكيل الجامعة للشؤون الطلابية الدكتور خالد الرقاص.

هذا وشاركت في البطولة عددٍ من الكليات، حيث تصدرت كلية الاقتصاد الترتيب العام، وحلت كلية الهندسة في المركز الثاني، وكلية الصحة العامة في المركز الثالث، وكلية التربية البدنية المرج في المركز الرابع.

وتم اختيار المنتخب المشارك في البطولة ليمثل الجامعة في بطولة الجامعات التي ستُعقد قريبًا في مدينة طرابلس، عقب موافقة رئيس الجامعة د. عز الدين الدرسي.

وأعرب د. عز الدين الدرسي عن سعادته بالنشاط الرياضي للطلاب وفخره بهذا الإنجاز الرياضي، وتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمدربين الذين ساعدوا في نجاح هذه البطولة.

تعتبر هذه البطولة الجامعية الأولى لكرة الطائرة الشاطئية في جامعة بنغازي، وتشكل إنجازًا هامًا في تنمية النشاطات الرياضية وتعزيز الروح الرياضية بين الطلاب. (وال)

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