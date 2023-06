منتخب كرة القدم داخل الصالات يواجه المغرب اليوم في نصف نهائي البطولة العربية عند الـ15:30 ظهرا

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات المنتخب المغربي مساء اليوم عند 15:30 ظهرا في نصف نهائي منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

ويدخل المنتخب الوطني للقاعة الرياضية بجدة بطموح تخطي المنتخب المغربي في نصف نهائي المسابقة العربية والاقتراب من التتويج بالبطولة العربية الثالثة، حيث سبق للمنتخب الوطني التتويج بالبطولة العربية لعامي 2007 و2008.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يعتبر من أقوى المنتخبات العربية في الفترة الحالية حيث توج بالبطولة العربية للنسختين الماضيتين.

