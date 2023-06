منتخب كرة اليد لفئة الشباب يواصل تحضيراته في سلوفينيا لكأس العالم

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد لفئة الشباب المنتخب الألماني الثلاثاء القادم في افتتاح منافسات كأس العالم المقام بألمانيا واليونان في 20 يونيو الجاري.

ويواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب تحضيراته اليومية بمعسكره التحضيري في سلوفينيا بقيادة المدرب التونسي الهادي قيقة، حيث رفع من وتيرة التحضيرات لتهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل السفر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة ألمانيا في افتتاح منافسات كأس العالم.

هذا وقد أوقعت قرعة منافسات كأس العالم للشباب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بجانب ألمانيا وتونس والجزائر.

