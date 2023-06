يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحضيراته بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 5 يوليو القادم.

ويستمر معسكر المنتخب الوطني للكرة الطائرة الذي يقوده التونسي غازي قوبعه حتى 26 يونيو الجاري الذي سعى في المعسكر الداخلي للرفع من التحضيرات بخوض اللاعبين حصصا تدريبة مكثفة على فترتين صباحية و مسائية لتجهيزيهم بالشكل المطلوب قبل انطلاق الدورة العربية التي تعبتر بوابة انطلاق عودة المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يواصل تحضيراته لدورة الألعاب العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار