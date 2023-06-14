مدرب الطيران لــ “وال: نستحق الفوز على خليج سرت وندافع على حظوظنا في التأهل لدوري الممتاز

بنينا 14 يونيو 2023 (وال)- توفق فريق الطيران بنينا أمس الثلاثاء، على ضيفه فريق خليج سرت بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

هذا وتناوب على تسجيل الأهداف فريق الطيران كلا من: صالح الحاسي، وحسام جمنجي، والمحترف جوزيف، ورياض.

وقال مدرب فريق الطيران بنينا حسن الشهوبي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن “فريقه أستحق الفوز على ضيفه خليج سرت، وأن خليج سرت فريق محترم ولديه مجموعة من لاعبين الجيدين وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وأداء أكثر من رائع من لاعبين فريقنا تمكننا من حصول على ثلاث نقاط مهمة جدًا في تعزيز ترتيبنا في سلم الترتيب”.

وأضاف الشهوبي أن “الأداء كان جيد وفوق الجيد لفريقنا، واستطعنا أن نسيطر على أغلب مجريات المباراة، والفريق في حالة انتعاشه مميزه ولله الحمد، وهذا بفضل إدارتنا التي واقفه خلفنا وجمهورنا الرياضي في نادي الطياران، وبفضل الطاقم الفني الكامل للفريق بصراحة خدمة مميزة رغم قلة الإمكانيات، ولكن استطعنا أن نقدم موسم مميز إلى حد الآن، والوصول إلى الترتيب الثالث بــــ 23نقطة خلف فريقي البرانس والمروج”.

وتابع الشهوبي: “المجموعة الثالثة بصراحة مجموعة صعبة جدًا وقوية والتنافس فيها على ثلاثة بطاقات الصعود قوية مازالت حظوظ 6 فرق لنيل بطاقات الترشح الموجودة، في كل أسبوع نلاحظ جدول الترتيب يتغير وهذا دليل على أن المجموعة قوية جدًا، باعتبار إن المستويات متقاربة جدًا الفرق قوية تملك مجموعة قوية جدًا من اللاعبين ومدربين”.

وتابع: “المجموعة الثالثة من أقوى المجموعات في دوري الدرجة الأولى على مستوى ليبيا، المستوى الفني فيها مرتفع جدًا ومباريات ليست سهله لا يوجد خصم سهل في المجموعة، فالفريق الذي مستعد بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا سيُكمل المشوار الصعود، فكل الفرق أمامها فرصة متاحة للصعود، خاصة فرق الكوكبة الأولى، والدليل النقاط متقارب جدًا بصراحة المجموعة ترفع من مستوى الفني للاعبين والمدربين”.

وأوضح الشهوبي أن “آلية المسابقة معقولة جدًا، والتنافس فيها قوي ويرفع من مستوى العمل لدى إدارات الأندية، فمجموعتنا قوية وفيها تنافس قوي وكبير وإن شاء الله نحنا كفريق الطيران نحاول بقدر الإمكان أن نشتغل ونجتهد ونقدم الأداء الذي يليق بفريق الطيران ويجعلنا نرتقي في سلم الترتيب المجموعة، وستكون مباريات الأسبوع القادم حاسمة، بشكل يحدد على الأقل واحد من الفرق التي تصعد وتبقى الأسابيع الأخيرة أسابيع ماراثونيه بين الفرق للذي يركز ويجتهد أكثر ويحاول بقدر الإمكان يكون مركز بشكلٍ كبيرٍ ذهنيًا ونفسيًا يكون له الصعود للتصفيات النهائية”.

وتابع الشهوبي “بصراحة هذه السنة مستوى كبير وفريقنا الحمد الله يقدم في مستوى جيد وطيب، فاللاعبين يبذلوا ما عليهم وإن شاء الله ربي يتمم بالتوفيق ونكون من 7 فرق التي تنافس على ورقات التأهل لدوري الممتاز، الطموح موجود والهدف موجود والرغبة موجودة، والاعبين في مستوى، ونحنا نكون في مستوى الفريق”. (وال) ع ع

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