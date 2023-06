ودع المنتخب الوطني البطولةالعربية لكرة القدم داخل الصالات من نصف النهائي إثر خسارته الثقيلة أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء .

منتخبنا لم يبدأ المباراة بشكل جيد وأنهى الشوط الأول وفي شباكه أربعة أهداف ماصعب العودة على زملاء محمد خميس أمام المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله للنهائي في رحلة البحث عن لقبه الثالث على التوالي .

