بنغازي 14 يونيو 2023 (وال)- حققت سلة الأهلي بنغازي مساء اليوم الأربعاء، فوزها (13) تواليًا بدور الثماني على حساب الاتحاد بنتيجة (76- 75) نقطة، ضمن حساب الجولة السادسة ما قبل الأخيرة من مرحلة الإياب “دور الثماني” المؤهلة إلى مرحلة التتويج لكرة السلة. هذا وقد حضر المباراة التي أقيمت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، آمر اللواء 106 […]

ظهرت المقالة سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزها (13) تواليًا بحضور عميد خالد خليفة حفتر وفرج اقعيم أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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