غدا الخميس.. انطلاق دور الثمانية لدوري أرض زواوة 2023م

بنغازي 14 يونيو 2023 (وال) _ وصل دوري ستاك أرض زواوة 2023م، دوري مرحلة دور الثمانية، والذي يقام على أرضية ملعب مدرسة حطين ببنغازي، بمشاركة إثني عشر فريقا من مختلف مناطق بنغازي، أعمارهم فوق الأربعين عاماً.

المباراة الأولى غدا الخميس، تجمع فريقي أرض زواوة أ وحي الفاتح، على تمام الساعة السادسة مساءا، وعقبها تجرى المباراة الثانية عند الثامنة مساءاً، يلتقي فيها فريق منطقة الصابري بفريق منطقة السلام.

ومساء الجمعة، تستكمل بقية منافسات دور الثمانية بمبارتين، ليتحدد بنهايتيهما الفرق الأربع المتأهلة لرباعي أرض زواوة. (وال _ بنغازي) ف ح

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