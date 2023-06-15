سلة الأهلي طرابلس تعود لسكة الانتصارات بدور الثماني

بنغازي 15 يونيو 2023 (وال) عاد فريق الأهلي لكرة السلة إلى سكة الانتصارات، عقب تفوقه على مستضيفه النصر بفارق نصف سلة وبنتيجة ( 61 – 60 ) نقطة’ و ذلك في إطار الجولة السادسة من مرحلة الإياب لنهائيات ليبيا المؤهلة إلى مرحلة التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

نتائج الفترات الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت أيضا لمصلحة الأهلي طرابلس بنتيجة ( 15 ) مقابل ( 12 ) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الأول للأهلي طرابلس بنتيجة ( 32 مقابل 24 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي طرابلس بفارق ( 3 ) نقاط ، وبواقع ( 16 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 23 ) مقابل ( 13 ) نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط الثاني للنصر بنتيجة ( 36 مقابل 29 ) نقطة.

أبرز هدافي اللقاء لاعب النصر الأمريكي كليف الكساندر مسجلا ( 24 ) نقطة، يليه محترف الأهلي طرابلس الأمريكي نيكولاس ستوفر بتسجيله ( 23 )، فيما يأتي ثالثا لاعب الأهلي طرابلس بتسجيله ( 16 ) نقطة ‘ وتقاسم لاعبا النصر الترتيب الرابعة كل من محمد أبوزقية و عبد السلام الراسدي بتسجيلهما ( 11 ) نقطة. (وال ـ بنغازي) س إ

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