سلة الأهلي بنغازي تواصل الريادة

بنغازي 15 يونيو 2023 (وال) تواصل سلة الأهلي ريادتها لفرق دور الثماني محققة فوزها (23) تواليا’ منها (10) لقاءات بالدور التمهيدي، و (13) بدور الثماني’،عقب تغلبها – اليوم الأربعاء – على الاتحاد بفارق نصف سلة، وبواقع ( 76 – 75 )،وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الإياب” الدور الثماني” المؤهل إلى مرحلة التتويج لكرة السلة.

وخاض الاتحاد هذا اللقاء الذي أقيم بمجمع سليمان الضراط، من دون لاعبيه المحترفين؛ ليبرهن بذلك مدربه اللبناني فؤاد أبو شقراء، أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المحليين الواعدين، يمكنهم المنافسة إلى آخر رمق في البطولة’ وذلك من خلال المستوى الذي ظهر به الفريق أمام سلة الأهلي بنغازي.

الفترة الأولى من اللقاء انتهت بالتعادل بين فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي، وبنتيجة ( 17 – 17 ) نقطة’،في حين ظفر الاتحاد بنتيجة الفترة الثانية بفارق ( 6 ) وبواقع ( 22 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول اتحادية بنتيجة ( 39 – 33 ) نقطة.

واصل الاتحاد سيطرته المطلقة على صعيد النتيجة، محققا فوزا آخر بالفترة الثالث بفارق سلتين’ وبنتيجة ( 23 – 19 ) نقطة.

الأهلي عاد في آخر الفترة ليحقق فوزا ظفر به بنتيجة اللقاء، موسعا الفارق في آخر الفترات إلى ( 11 ) نقطة’ وبنتيجة ( 24 ) مقابل ( 13 ) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الثاني أهلاوية بنتيجة ( 43 – 36 ) نقطة.

أبرز هدافي

اللقاء لاعب الأهلي الأمريكي كيندال ديكس مسجلا ( 31 ) نقطة، يليه ثانيا لاعب الاتحاد محسن العكرمي بتسجيله ( 19 ) نقطة فيما جاء ثالث مناصفة لاعب الأهلي أدريس زيو ، ولاعب الاتحاد عبد القادر رزق بتسجيلهما سويا ( 17 ) نقطة، بينما تقاسم المرتبة الرابعة كل من لاعب الأهلي سفيان الشويهدي، و لاعب الاتحاد أحمد الفلاح بتسجيلهما ( 16 ) نقطة.

أفضل المتابعين

لاعب الأهلي الأمريكي مارلون جونسون عمل ( 15 ) متابعة، منها ( 11 ) دفاعية و ( 4 ) هجومية، ويحل ثانيا لاعب الاتحاد عبد القادر رزق عمل ( 14 ) متابعة’ منها ( 8 ) دفاعية’ و ( 6 ) هجومية’ في حين جاء لاعب الاتحاد أحمد الفلاح ثالثا وعمل ( 13 ) متابعة’ منها ( 5 ) دفاعية’ و ( 8 ) هجومية. (وال ـ بنغازي) س إ

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