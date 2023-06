يواجه فريق الأهلي طرابلس فريق اتحاد بن قردان التونسي السبت القادم وديا تأهبا لانطلاق مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي طرابلس اللقاء الودي بملعبه الخاص، حيث سيسعى المدرب التونسي طارق جراية من خلال المواجهة الودية للدخول بالأسماء الأساسية التي ستخوض مرحلة التتويج، ووضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى تونس ومواجهة النصر في افتتاح منافسات مرحلة السداسي في 25 يونيو الجاري بملعب مصطفى جنات بالمنستير.

ويحل فريق اتحاد بن قردان في المركز الرابع ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري التونسي برصيد 23 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يواجه اتحاد بن قردان التونسي وديا السبت القادم بطرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار