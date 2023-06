منتخبنا الوطني لكرة القدم يشد الرحال اليوم إلى بوتسوانا لمواجهة نظيره البوتسواني السبت القادم

تشد بعثة المنتخب الرحال اليوم إلى بوتسوانا لمواجهة نظيره البوتسواني السبت القادم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار مطلع العام القادم.

واختتم المنتخب الوطني معسكره التحضيري القصير بمصر بالفوز وديا على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-1 سجل هدفي المنتخب كل من حمدو الهوني والمعتصم اللافي.

ويخوض المنتخب الوطني المواجهة الرابعة بطموح تحقيق الفوز على بوتسوانا، بأمل تعثر منتخب غينيا الاستوائية أمام تونس لتنتعش آماله في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

ويحل المنتخب الوطني في المركز الثالث ضمن منتخبات المجموعة العاشرة برصيد الـ3 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

