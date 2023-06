وصلت بعثة نادي الأهلي بنغازي إلى تونس للدخول في معسكر تحضيري قصير قبل انطلاق منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

ويسعى مدرب فريق الأهلي بنغازي لسعد الدريدي في المعسكر التحضيري لخوض الفريق لبعض المباريات الودية، وذلك للوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق مرحلة سداسي التتويج الذي يفتتح الأهلي بنغازي منافساته بمواجهة الاتحاد بملعب سوسة في 25 يونيو الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

