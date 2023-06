يواصل فريق الهلال تدريباته بمعسكره التحضيري بمصر تأهبا لانطلاق مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

ويخوض فريق الهلال تدريبات مكثفة رفقة المدرب المصري محمد عودة الذي يسعى من خلال المعسكر التحضيري لتهئية اللاعبين بالشكل المناسب بخوض الفريق لبعض المباريات الودية قبل السفر إلى تونس منتصف الأسبوع القادم استعدادا لمرحلة السداسي الذي يقص شريطها بمواجهة أبوسليم في 25 يونيو الجاري بملعب رداس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الهلال يواصل تحضيراته لمرحلة السداسي في مصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار