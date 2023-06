فاطمة سامورا تعلن تنحيها عن منصب الأمين العام للاتحاد الدولي “فيفا”

أعلنت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم السنغالية فاطمة سامورا استقالتها من منصب الأمين العام للاتحاد الدولي “فيفا” نهاية العام الحالي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي تصريحات للأمينة العامة أنها اتخذت قرار الاستقالة لرغبتها في البقاء إلى جانب عائلتها؛ كما قالت سامورا لموقع الاتحاد الدولي إنها تصب الآن كل اهتمامها على الجوانب التنظيمية لكأس العالم للسيدات الذي سيقام الشهر القادم في أستراليا ونيوزلندا.

وتولت فاطمة سمورا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2016.

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم

