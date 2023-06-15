الجويفي: مشاركة منتخباتنا الوطنية يجب أن تكون وفقًا لمعايير علمية ورياضية محددة

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال)- دعا وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي الخميس، إلى ضرورة أن تكون جميع مشاركات منتخبات الوطنية وفقًا لمعايير علمية ورياضية محددة، تضمن تحقيق النتائج والتراتيب المتقدمة.

وجدّد الوزير خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، تأكيده على أن الوزارة جاهزة لدعم وتشجيع جميع الرياضيين والمنتخبات الوطنية لاعتلاء منصات التتويج والتفوق.

وتطرق الاجتماع لمناقشة عديد المواضيع المهمة التي تتعلق بالشأن الأولمبي، فضلا عن استعدادات المنتخبات الوطنية لمشاركاتها القادمة، من بينها دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بالحمامات التونسية التي ستنطلق في 21 يونيو الحالي، ودورة الألعاب العربية بالجزائر الشهر القادم. (وال)

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