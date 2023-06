منتخبنا الوطني في مباراة الفرصة الأخيرة

يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره البوتسواني، غدا السبت ، بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بكوت ديفوار 2023، حيث يخوض الفرسان من أجل اللعب على الفرصة الأخيرة لتحقيق التأهل والتي ستتوقف على تعثر منتخب غينيا في أمام تونس بينما يحتاج منتخبنا للفوز بنتيجة آخر مباراتين.

يذكر أن تونس تتصدر المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وغينيا الاستوائية تسع نقاط، وليبيا ثلاث نقاط، وبوتسوانا نقطة وحيدة.

