منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يواصل تدريباته بمعسكره الداخلي

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة معسكره الداخلي بمدينة مصراتة استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى15 يوليو المقبل، كما يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة أفريقيا للمنتخبات رجال الرابعة والعشرين التي تقام بمصر خلال الفترة من 20 أغسطس إلى1 سبتمبر المقبلين.

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة طاقمه التدريبي التونسي الجديد بقيادة المدرب غازي قوبعه، لمشاركة مشرفة عربيا وأفريقيا.

