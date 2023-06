تتواصل باللجنة الأولمبية الليبية الاستعدادات لإحياء اليوم الأولمبي الدولي الذي يقام بمختلف أنحاء العالم في يوم 23 من شهر يونيو من كل عام وأصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز والتنظيم لإحياء هذا اليوم الذي سيقام بمدينتي طرابلس وبنغازي.

